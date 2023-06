Après l'annonce des fermetures des urgences en Mayenne cet été, l'inquiétude dans les départements voisins

La permanence des soins en Mayenne cet été vole en éclat. Les services d'urgences des trois hôpitaux de ce département vont fermer toutes les nuits, de 18h30 à 8h, jusqu'en septembre, et à compter du lundi 3 juillet. La pénurie de médecins atteint des niveaux critiques. Et cela a des conséquences négatives aussi pour les établissements de santé des départements voisins. Les soignants sont très inquiets du déroulement de l'été.

Risque élevé de saturation

Dans le Nord-Mayenne certains patients se tourneront probablement vers l'hôpital de Fougères, en Ille et Vilaine. Le risque de saturation est grand pour son service d'urgence, explique Philippe Marie, infirmier et délégué CGT. "Depuis deux ans toutes les nuits, l'hôpital de Vitré, à partir de 18h, envoie les patients qui ont besoin d'un avis d'urgentistes sur l'hôpital de Fougères. Il arrive aussi qu'au niveau du Sud-Manche, il y ait une diminution des services d'urgences".

Le risque d'embouteillage est encore plus important pour les hôpitaux des plus grandes villes comme Angers, Le Mans et Rennes, dont Bertrand Audiger est aide soignant. "Pour fonctionner ne serait-ce que sur le bassin rennais, notre CHU, prend tout si je puis dire. Dès que vous avez quelqu'un qui est en urgence vitale sur Redon, Vitré ou Fougères, il va être pris en premier lieu en charge par ces établissements, mais est ensuite transféré à Pontchaillou, soit transporté en hélicoptère".

Souffrance au travail

L'activité intense aux urgences entraîne de la souffrance au travail pour les collègues d'Audrey Joannic. Elle est la secrétaire du syndicat CGT à l'hôpital du Mans. "On a par exemple peu de temps auprès du patient pour faire du relationnel et aller au-delà du soin technique en lui-même. Nos métiers normalement nous engagent sur l'aspect relationnel. Et ça, aujourd'hui, c'est compliqué" admet cette soignante.

Dans ces conditions, difficile aussi d'attirer des jeunes dans les métiers du secteur hospitalier pour les années à venir. Les problèmes de recrutement pourraient donc persister. En Normandie, l'hôpital d'Alençon doit aussi absorber certaines fermetures de services du côté d'Argentan.

