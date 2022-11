Après l'incident sur le site Arkema Jarrie : qu'est ce que le chlorate de sodium ?

Alors que l'incident survenu sur le site Arkema de Jarrie, au sud de Grenoble n'a, selon la préfecture de l'Isère, "entrainé aucune toxicité [...] ni à l'intérieur du site, ni à l'extérieur", l'industriel a précisé de son côté qu'incendie et explosions avaient pour origine, avant plus ample enquête, une cause "électrique" et que tout ça est survenu sur "un site de conditionnement de chlorate de sodium".

Un produit dit "stable" mais à manier avec précaution

Le chlorate de sodium (NaCIO3) est fabriqué avec de l’eau et du sel en présence de courant électrique. Ce produit, explique Arkema, "est principalement utilisé pour le blanchiment et la désinfection". C’est un produit stable aux conditions standard de températures. Cependant, "c’est aussi un oxydant puissant qui en présence d’une source d’ignition et de combustible peut conduire à un départ de feu". Il est donc à maintenir à distance de flammes ou de points chauds. Sans quoi il présente un risque... d'explosion notamment. Il est par contre bien moins volatile que ne peut l'être le chlore.

Quel "conditionnement" pour le chlorate de sodium

Quand il est question du "conditionnement" du chlorate de sodium il ne faut pas imaginer une mise en carton évidemment. Arkema nous précise que l'incident est intervenu dans un "bâtiment dans lequel le chlorate est mis en fûts d’environ 200kg ou en big bag d’environ 1000kg".