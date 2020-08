Après la découverte d'un foyer épidémique, près de 150 personnes se font tester gratuitement à La Courtine

Six personnes ayant été contaminées au Covid-19 à la Courtine, l'ARS a organisé une journée de dépistage gratuit sur la commune pour savoir si d'autres habitants ont contracté le virus ou non. Avec un certain succès puisque 148 personnes au total se sont présentées. Les prélèvements ont été envoyés au laboratoire Astralab à Ussel.

La découverte de ce foyer - ou cluster - est pris au sérieux par les habitants, mais on ne sent pas de vent de panique dans les rues de la commune creusoise. Tout juste certains s'étonnent-ils que le COVID soit arrivé jusqu'ici, à l'image de Jean-Jacques : "On se croit vraiment en sécurité ici. Moi, mon petit-fils est même venu en vacances, on se croyait vraiment sécurisé. Bien sûr qu'on a été étonné"

Beaucoup de touristes sur le plateau cet été, certains s'attendaient à voir le COVID arriver

Étonnement qui n'est pas partagé par tout le monde, certains s'attendant à un dénouement dans ce genre là, après un été où les touristes ont été particulièrement nombreux sur le plateau de Millevaches, comme l'a noté Sébastien : "On a eu beaucoup de touristes qui sont venus de différentes région de France. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde sur le secteur. La circulation des gens fait que le COVID a du arriver."

Sébastien qui a décidé personnellement de ne pas se faire tester, "j'y ai réfléchi mais je ne pense pas y aller. Je n'ai pas de symptômes, donc je préfère laisser la place aux autres."

Pour le moment, le climat reste donc serein à La Courtine, mais la suite des événements pose question à Jean-Jacques : "La rentrée nous inquiète. Même dans nos petits villages... On reste serein mais on est à des âges où on est à risque donc on va essayer de se protéger".

Les résultats des tests devraient être connus dans environ 48 heures. Ce jeudi 27 août, c'est à Guéret qu'une opération de dépistage gratuit est organisée par l'ARS.