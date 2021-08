Après la Martinique, la Guadeloupe va à son tour être confinée complètement

La situation aux Antilles est "extrêmement grave" : le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a été très clair lors de son déplacement à Nice hier. Conséquence : la Guadeloupe sera complètement reconfinée à partir de ce vendredi, comme c'est déjà le cas en Martinique. Depuis une semaine, un couvre-feu strict était déjà appliqué la nuit et les guadeloupéens devaient justifier d'un motif déplacement impérieux pour se rendre à plus de 10 km de leur domicile.

"Ce confinement, malheureusement nous allons devoir le durcir parce qu'il nous faut freiner plus vite encore l'épidémie", a déclaré Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer à son arrivée à l'aéroport de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe dans la nuit de mardi à mercredi.

Avec 1850 cas pour 100.000 habitants Guadeloupe et plus de 1100 cas pour 100.000 habitants en Martinique, les taux d'incidence sont à des niveaux "que nous n'avons jamais connu et jamais enregistré sur tous les territoires de la République depuis le début de la pandémie covid" selon le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu. Il doit être rejoint ce jeudi par le ministre de la santé, Olivier Véran.

Plus de 270 soignants et 60 pompiers de métropole sont arrivés dans la nuit de mardi à mercredi en renfort du personnel hospitalier débordé en Martinique et en Guadeloupe.

En Martinique, depuis mardi soir, les déplacements sont limités à un rayon d'un kilomètre autour du domicile, les commerces non essentiels sont fermés, seuls les commerces alimentaires et les pharmacies restent ouverts et les plages ne sont plus accessibles. Les touristes sont priés de rentrer chez eux. Rapporté à la population, il y a dix fois plus d'admissions à l'hôpital en Martinique qu'en métropole et vingt fois plus de décès chaque jour