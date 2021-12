Après la mort d'un docteur, Livron et Loriol recensent les habitants sans médecin traitant

Un hommage sera rendu ce samedi après-midi 15h au Docteur Guillaume Denis, devant son cabinet, avenue des Cévennes à Livron. Il avait une quarantaine d'années et est mort en début de semaine. Pour respecter son intimité, la mairie ne précise pas les causes de son décès. Cette disparition a suscité beaucoup d'émoi, et de l'inquiétude chez ses patients.

Livron et la commune voisine de Loriol comptent 8 généralistes pour 17 000 habitants. En octobre déjà, Loriol perdait une praticienne qui suivait son mari muté. Nicole, 95 ans, se retrouve sans médecin traitant : "tous les autres médecins sont pris. Cela m'a stressé au début, mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, que voulez-vous que j'y fasse ? J'ai pris un infirmier, parce que je n'en avais pas. Si je suis malade, ils m'emmèneront à l'hôpital et puis c'est tout."

Livron et Loriol ont commencé le recensement de tous les habitants qui se retrouvent sans médecin traitant et enverront la liste à l'Agence Régionale de Santé explique Claude Aurias, le maire de Loriol : "on veut leur montrer que là, ce sont des personnes, des familles, des êtres humains qui sont dans le désarroi." Son homologue de Livron Francis Fayard renchérit : "on a des habitants qui ont des gros soucis de santé, qui ont besoin d'un suivi, d'un accompagnement lourd. Il faut que les services de l'Etat prennent conscience des difficultés que nous rencontrons."

Faciliter le renouvellement d'ordonnances

Pour faire face à l'urgence, les élus vont demander à l'ARS de faciliter le renouvellement d'ordonnances : "pendant la crise Covid-19, il y a eu une séquence où les ordonnances courantes pouvaient être renouvelées sans passer chez le médecin" souligne Francis Fayard, "nous allons aussi rédiger un courrier commun pour que l'ARS prenne en compte cette difficulté là."

Livron et Loriol réfléchissent aussi avec leur communauté de communes à des solutions pour attirer rapidement des médecins : "peut-être en salarier" avance Claude Aurias, le maire de Loriol, "mais encore faut-il les trouver, et en tout cas, il faut que cela se fasse au niveau de l'intercommunalité."

Les deux communes sont en train de construire chacune une maison médicale : des locaux neufs, confortables, où pourront exercer plusieurs médecins, ce que cherche la jeune génération de praticiens. En attendant, les élus insistent : ils faciliteront les démarches pour ceux qui souhaitent s'installer.