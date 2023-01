Après la mort de leur fils à Douai, ils appellent à mieux vacciner contre la méningite

Il aura fallu six jours entre la détection des premiers symptômes et le décès de Loan, 17 ans, à l'hôpital de Douai, le 5 janvier dernier, des suites d’une méningite à méningocoque B, une forme rare de la maladie pour laquelle la vaccination est simplement recommandée aux nourrissons. Aujourd'hui, ses parents appellent à l’élargir aux adolescents.

Deux vaccins existent contre la méningite.

Le premier vaccin, sert à lutter contre la méningite à méningocoque C. La forme la plus courante de la maladie. Il est obligatoire depuis 2018 pour toutes les personnes âgées de moins de 24 ans. Le deuxième vaccin sert à lutter contre la méningite à méningocoque B. Une forme plus rare de la méningite, qui a coûté la vie à Loan. Il n’est pas obligatoire, mais simplement recommandé pour les nourrissons.

Or, c'est bien d’une méningite à méningocoque B qu'est décédé Loan, pourtant âgé de 17 ans. "Si on avait eu connaissance de ce vaccin, on aurait fait vacciner notre fils et il ne serait pas mort”, regrette Jean-François, le père de l’adolescent. "La méningite, ça n’arrive pas qu’aux autres et quand ça vous touche de très près, je peux vous dire que votre vie bascule en très peu de temps”, confit-il.

Élargir le vaccin aux adolescents ?

Les parents de Loan demandent d’élargir l’accès aux vaccins contre la méningite à méningocoque B aux adolescents. C'est d’ailleurs ce qui a été fait temporairement à Chambéry et à Lyon, après la détection, ces derniers mois, de 16 cas de méningite à méningocoque B sur des jeunes âgés de 16 à 24 ans.

Un vaccin non remboursé au-delà de deux ans.

Le vaccin contre la méningite à méningocoque B n’étant recommandé qu’aux nourrissons par la Haute Autorité de Santé, les parents qui souhaitent vacciner leurs enfants au-delà ne peuvent pas bénéficier du remboursement de la sécurité sociale . " A 83 euros la dose, on comprend que ça représente un frein pour les familles modestes ”, reconnaît Jean-François, qui n’a pourtant pas hésité à faire vacciner son deuxième fils depuis le décès de Loan.