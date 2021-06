Après la panne, "un numéro unique de secours est un danger" pour le chef du SAMU 80

Fini les difficultés et le numéro alternatif pour appeler le SAMU dans la Somme. Perturbé comme tous les services de secours à partir de ce mercredi 2 juin 18h, le retour à la normale a été assez rapide pour le département.

Christophe Boyer, le chef du pôle médecine d‘urgence et chef de service SAMU 80 Copier

"Pas de retour d’événement grave" au CHU Amiens-Picardie

Des problèmes surtout dans la nuit de mercredi à jeudi, avec un retour à la normale dés ce jeudi 3 juin, vers 2-3h du matin indique Christophe Boyer, le chef du pôle médecine d‘urgence au CHU Amiens-Picardie et chef de service SAMU 80.

Mais combien d'appels ont été loupés pendant les problèmes de l'opérateur Orange . "La panne a été assez aléatoire" pour le SAMU dans la Somme pointe l'invité France Bleu Picardie du vendredi 4 juin. "On n'a pas eu une baisse significative : les appels continuaient à passer de manière régulière... Quand les patients rappelaient, l'appel arrivait à passer". Christophe Boyer note que pour l'instant, "il n'y a eu aucun retour d’événement grave dans les services d'urgence" au CHU Amiens-Picardie.

Alors quelles solutions faut-il envisager ? D'abord des réflexions au niveau de l'opérateur Orange pour assurer un trafic d'appels minimum, même en cas de maintenance. Mais cet événement montre une chose pour l'invité France Bleu Picardie matin : "au-delà de la politique, il faut revenir à l'opérationnel. Il faut renforcer la complémentarité entre le SAMU et les pompiers"

"Le numéro unique pour l'ensemble des services est un danger"

Mais pas en créant un numéro unique pour joindre les secours en France !

Le risque c'est que si ce numéro tombe en panne, c'est qu'il n'y ait plus de numéro disponible. Pendant cette panne, un certain nombre d'appels arrivait au 15 et au 18... Comme nos deux salles sont parfaitement complémentaires, il y a eu un échange permanent qui a permis de répondre en minimisant le risque de perdre un appel.

"Le numéro unique pour l'ensemble des services est un danger" souligne clairement le docteur Christophe Boyer. L'adoption du 112, une mesure qui a pourtant déjà été votée et adoptée à l'unanimité le jeudi 27 mai par les députés avec la loi Matras. Ce numéro 112 serait une plateforme pour le Samu, la police et les pompiers : un numéro de secours unique qui serait d’abord expérimenté durant trois ans.