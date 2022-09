Après la rentrée scolaire, les chiffres du covid en hausse en Béarn et Bigorre

Les taux d'incidence grimpent à 179 cas pour 100.000 habitants dans les Pyrénées-Atlantiques et à 225 cas pour 100.000 habitants dans les Hautes-Pyrénées. Dans les deux départements, les jeunes sont les plus touchés en cette rentrée.

Les chiffres du covid repartent à la hausse. De nouveau, on entend autour de nous qu'il y a des cas de covid dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. En Béarn et en Bigorre, cette augmentation touche surtout les jeunes et c'est évidemment lié au contexte de rentrée scolaire.

Augmentation du dépistage en septembre

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le taux d'incidence chez les enfants de moins de 10 ans est de 208. La moyenne dans le département est de 179 cas pour 100.000 habitants. Les tests covid reprennent. Le drive du Zénith de Pau note en moyenne 100 à 200 tests par jour, surtout en début et fin de semaine. Steven Cens, président du laboratoire BioPyrénées relève également que le taux de positivité avoisine 18% en ce moment. Le biologiste se veut "rassurant" au sujet de la 8e vague, parce que la population est immunisée après les sept vagues de l'épidémie et parce que les nouveaux vaccins sont sur le point d'arriver.

L'Agence Régionale de Santé dans les Hautes-Pyrénées a observé un taux d'incidence à 225 cas pour 100.000 habitants. Depuis le début du mois de septembre les chiffres ont augmenté de 45% et surtout chez les jeunes de moins de 20 ans. Quant aux hospitalisations, l'ARS dans les Hautes-Pyrénées recense 48 patients hospitalisés dont 3 en réanimation. Dans les Pyrénées-Atlantiques, ils sont 160 hospitalisés, 9 en réanimation.