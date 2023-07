L'hôpital de Bourges s'équipe à son tour du nec plus ultra en ophtalmologie

C'est plus confortable pour les patients qui n'ont plus besoin de recevoir du collyre avant l'examen. Cela fait gagner beaucoup de temps comme nous l'explique le docteur Tiphanie Pichard, ophtalomologue à l'hôpital Jacques Coeur de Bourges : " Le patient n'a plus besoin d'être dilaté. Il n'a plus besoin de patienter le temps que le collyre agisse et il repart plus rapidement aussi puisqu'il n'y a pas de contrainte après l'examen. Auparavant, il fallait qu'un patient dilaté attende deux ou trois heures pour pouvoir conduire, puisqu'il ne voyait pas bien ou alors, il devait se faire accompagner. On n'a plus ce souci-là."

Le docteur Tiphanie Pichard, ophtalmologue au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'examen se fait en moins d'une minute, pour une photographie du fond de l'oeil beaucoup plus performante : " En un seul cliché, on va couvrir 200° de la rétine, détaille le docteur Pichard. On couvre donc beaucoup plus que ce qu'on couvrait avec l'ancien appareil et où il fallait réaliser neuf clichés, pour avoir finalement un rendu moins bon."

La résolution de l'image est impressionnante © Radio France - Michel Benoit

Cette résolution particulièrement fine facilite et améliore le diagnostic des médecins : " On peut zoomer presque à l'infini sur l'image et aller voir les moindres détails. C'est intéressant car les lésions au niveau rétinien peuvent être très petites, invisibles au fond d'oeil. On peut aussi superposer les images pour comparer avec un examen du même patient réalisé quelques jours avant. J'ai déjà repéré grâce à ce nouvel appareil, des lésions chez une patiente à côté desquelles je serai passée sans ce retinographe ultra grand champ. Pour nous, c'est un gros progrès." Même les nouveaux-nés peuvent être examinés avec ce rétinographe ultra grand chanp, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien matériel.