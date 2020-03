Après le confinement général décrété par Emmanuel Macron, les mesures prises à Grenoble

Après les annonces du président de la République, lundi soir, et la mise en place d'un confinement généralisé, le maire de Grenoble (Isère), Éric Piolle a présenté aux Grenoblois son plan d'actions pour "freiner l'épidémie" et "protéger les plus précaires et fragiles".

Ce lundi soir, Emmanuel Macron a martelé une phrase, plusieurs fois : "nous sommes en guerre" et le président d’ajouter "L'ennemi est là, insaisissable", en référence à la pandémie mondiale de Coronavirus Covid-19 qui se développe en France.

Dans la foulée de cette déclaration au cours de laquelle Emmanuel Macron a instauré un confinement généralisé, Éric Piolle, le maire de Grenoble a décliné son plan de sauvegarde communal, visant lui aussi à contrôler l'épidémie localement.

"Même si notre territoire semble pour le moment moins contaminé qu'ailleurs", le maire de Grenoble a affirmé que "notre quotidien à toutes et à tous va être largement modifié pour [...] minimum 15 jours" a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse diffusée en live de la mairie. "Nous devons agir vite et de façon extrêmement déterminée. [...] et mettre en oeuvre dans les meilleures conditions les orientations fixées par le chef de l'État. L'objectif est clair se protéger et nous protéger collectivement" a-t-il martelé.

"Restez chez vous le plus possible, [...] avec sérieux, responsabilité citoyenneté et sans panique" - Éric Piolle

"J'appelle chacun d'entre vous à respecter les gestes barrières, qui sauvent, à rester chez vous le plus possible", a-t-il insisté "environ 5% des personnes touchées par la coronavirus ont besoin de respirateur, c'est énorme ! On peut se dire que c'est pas beaucoup et c'est énorme. [..] Nous devons tout faire pour protéger notre trésor de guerre : notre stock de lits d’hôpitaux disponibles. Nous en avons un stock limité et tout faire pour en garder libres. Si nous venions à en manquer, le nombre de décès augmenterait" avant d'appeler à faire preuve de civisme et de bienveillance en restant chez soi, avec sérieux et responsabilité.

Les principales mesures annoncées à Grenoble

"Plan de continuité et d'activité" activé depuis lundi 14 heures : il permet le fonctionnement de base du service public en maintenant la police, la propreté urbaine, l'état civil, les services d'hygiène et de sécurité

Les 4.000 agents de la ville de Grenoble et du CCAS restent mobilisés, le plus possible en télétravail

Les établissements publics : piscine, gymnases, théâtres,bibliothèques, MJC etc... sont fermés au public

Lancement cette semaine de la plateforme internet d'entraide de la ville "Grenoble-voisins-voisines"

Soutien aux acteurs économiques en liaison avec les CCI et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat : avec, notamment, la suspension de la taxe de séjour ou des droits pour les terrasses, pour les marchés de plein air etc...

Les droits de voirie de la Métropole et de la Ville sont suspendus jusqu'à nouvel ordre

Idem pour le stationnement résidentiel et visiteur, suspendu jusqu'à la fin de la période de confinement "sauf pour le stationnement gênant et très gênant"

Maintien du soutien financier aux manifestations annulées si des dépenses ont déjà été engagées

Lancement d'un plan de relance de l'économie dès la fin de l'épidémie

Renforcement du personnel dans les Ehpad

Comme en période de canicule, tournées quotidiennes de coups de téléphone aux personnes âgées et fragiles par les agents de la ville

Maintien en activité de la cuisine centrale pour cuisiner pour les personnes les plus fragiles

Accès aux douches municipales renforcé et gratuit

Action avec la préfecture pour prendre en charge les SDF et personnes fragiles

Mobilisation renforcée contre les violences conjugales car "le confinement peut devenir un enfer" a déclaré le maire.

Garderies pour les enfants de soignants

Appel aux couturières et couturiers de Grenoble pour coudre des masques de protection pour l'hôpital de Grenoble. Des tutos existent en ligne.

Lancement dès mercredi sur la page facebook de la Ville de Grenoble "Faites comme chez vous", 1er festival en ligne de diffusion de courts et longs métrages

