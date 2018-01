Par respect pour la famille, la maladie qui a foudroyé la petite Vendarguoise la semaine dernière ne sera pas communiquée. Âgée de deux ans, l'enfant est décédée dans son lit, quelques heures après qu'une forte fièvre se soit déclarée, dans la nuit de mardi à mercredi. Le procureur de la République se contente de communiquer l'essentiel : il ne s'agissait pas de méningite et tout risque de contagion est écarté.

La crèche Les Petits Lutins que fréquentait l'enfant peut donc rouvrir. Elle avait fermé vendredi par mesure de précaution. Une entreprise de nettoyage spécialisée a tout désinfecté, locaux et jouets. La Protection maternelle et infantile a donc permis sa réouverture.

Reste que la mort de la petite a marqué les habitants de Vendargues, comme le nous le confirme le maire de la commune, Pierre Dudieuzère :

"C'est une horreur. On ne peut pas perdre un petit bébé comme ça... On était tout là... Tous... Autour de ses parents qui ont été merveilleux. On va essayer de les accompagner un peu plus. C'est un drame. "