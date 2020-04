Après le succès du filtre pour les masques Décathlon, l'UTBM se tourne vers de nouveaux projets

Depuis plusieurs semaines, l’Université de Technologie Belfort Montbéliard met aussi la main à la pâte pour venir en aide au personnel soignant dans la crise du coronavirus. Un laboratoire a conçu un filtre qui permet d’adapter les masques de plongée Décathlon en matériel médical.

L’hôpital Nord Franche-Comté s’en est rapidement équipé, et aujourd’hui, le succès est total. Plus de 70 hôpitaux utilisent désormais ce filtre. Des établissements que l'on retrouve dans toute la France, à Nice et en région parisienne, mais aussi à l'étranger comme à Bruxelles ou à Monaco.

Le modèle numérique téléchargé plusieurs milliers de fois

La réussite est telle que l’UTBM a décidé d’arrêter de construire ces filtres. Des laboratoires de fabrication et les partenaires industriels de l’école ont pris le relai, parce qu’ils peuvent produire plus de pièces. Quand l’université en confectionne une soixantaine par jour, des usines comme Faurecia, Delfingen ou Crésilas en font 200 chacune.

Le modèle numérique de fabrication, disponible sur internet, a lui été téléchargé près de 3.500 fois, selon les chiffres de l'établissement.

Vers de nouvelles innovations technologiques ?

Outre les filtres pour les masques, les visières de protection imaginées dans les laboratoires sont également un grand succès. L'UTBM en produit une centaine par jour et indique qu'elles sont portées par l'ensemble du corps médical de l'aire urbaine.

La décision d'arrêter la production des filtres permet désormais aux chercheurs de l’UTBM de se concentrer sur de nouveaux projets, pour le moment restés confidentiels mais toujours destinés en priorité au personnel soignant.