Après les annonces présidentielles, le centre de vaccination de Châteauroux peine à satisfaire les demandes

Le centre de vaccination de Belle-Isle à Châteauroux fonctionne normalement, même en ce 14 juillet. Tout juste sorti du box où il a reçu sa deuxième injection, Kylian a le sourire. Le jeune homme avait anticipé : "je me doutais qu'à un moment, ça finirait par coincer pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Je dois partir en vacances avec ma copine, c'était mieux de le faire avant pour les bars, les restaurants". Dans quinze jours, il pourra partir l'esprit tranquille, doté de son pass sanitaire.

Dans son box de consultation pré-vaccinal, le docteur Mathis n'a reçu jusqu'ici que des patients qui s'étaient décidés pour la vaccination avant les annonces présidentielles de lundi : "les inscriptions pour aujourd'hui étaient déjà faites la semaine dernière. On verra la semaine prochaine si on a beaucoup de premières injections". C'est surtout au niveau de la prise de rendez-vous que l'effet avant/après est visible. Manoé, qui travaille pour la protection civile, en atteste : "le nombre d'appels a augmenté, tout comme le nombre de personnes qui se présentent spontanément". Dans ces cas-là, la jeune femme note les coordonnées pour pouvoir rappeler s'il reste des doses en fin de journée : "ça arrive, explique-t-elle, mais malheureusement on n'arrive pas à satisfaire toutes les demandes. Là on a une liste d'attente avec cinquante noms. On n'aura jamais autant de doses restantes". Pour ce qui est du circuit classique, au centre de Belle-Isle, il ne faut pas espérer de rendez-vous avant la fin du mois. La jeune femme conclut : "c'est la différence entre les annonces et la réalité sur le terrain. Il y a plus de demandes mais pas nécessairement plus de doses de vaccin disponibles ici".