Après les fêtes de Noël en Bourgogne, passez en mode "detox"

Ca y est ? Bien digéré le foie gras et la poularde de belle maman ? C'est le moment de se calmer un peu sur le vin et le fromage avant d'attaquer le week-end du Nouvel An. France Bleu Bourgogne vous propose quelques solution simples, et naturelles, pour guérir les estomacs malmenés.

"Tout est bon si c'est dans une mesure raisonnable". C'est le conseil d'Antoine, le naturopathe du magasin "Bio'C'Bon" dans le centre-ville de Dijon. Mais c'est là où le bât blesse. Parce qu'à Noël, on mange souvent beaucoup trop, et des plaisirs mauvais pour la santé. Alors comment faire pour aider son estomac à traverser la deuxième étape de la gourmandise suprême de décembre ?

Le jeûne avant le Nouvel An

"L'idéal, c'est de diminuer les apports (...) une journée de diète par exemple peut suffire à laisser le temps à l'organisme de se reposer. Le jeûne se suffit à lui-même, mais si l'étape est trop dure à passer, on peut prendre des compléments à base de plantes", d'après le naturopathe.

On ferme les placards et le frigo à double tour avant la Saint-Sylvestre !