Après les fêtes, du monde dans les salles de sport de Colmar

Colmar, France

"C'est ma bonne résolution pour 2020 : faire du sport, ça fait toujours du bien", c'est ce qu'explique Camille. La jeune femme, nouvellement installée à Colmar vient de s'inscrire chez City Fitness, l'une des sept salles de sports de la cité de Bartholdi. Le sport, elle connait déjà puisqu'elle pratique déjà le karaté.

Depuis le début de l'année, la salle colmarienne vient d'enregistrer une demi-douzaine d'inscriptions. Elles devraient monter en flèche au fur et à mesure du mois, assure Victor Salomon, le gérant de la salle.

Pratiquer du sport deux à trois fois par semaine et régulièrement dans une salle

Selon un sondage IFOP, 35% des français ont l'intention de faire davantage de sport en 2020. Une nouvelle qui réjouit les responsables des salles de sport qui multiplient les offres en ce moment. Chez City Fitness par exemple, il y a 50% sur les frais d'inscription et un programme personnalisé offert, avec un coach .

Toutefois, la concurrence est rude, trois nouvelles salles de sport viennent de s'installer à Colmar ces derniers mois. Les investisseurs surfent sur cette vague de mode du sport .

Le sport c'est bon pour la santé ! © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage sur cette hausse de fréquentation début 2020 dans une salle de sport de Colmar Copier

Toutefois, il vaut mieux ne pas s'inscrire sur un coup de tête et abandonner après quelques semaines.

"Les gens ont envie de bien manger et prendre soin de leur corps. Le sport reste efficace si on le pratique régulièrement. Il faut venir à la salle deux ou trois fois par semaine et avoir un programme structuré de travail," conseille Victor Salomon.

Ce rebond d'inscriptions après les fêtes booste la coach Rislène Salomon : " C'est motivant et pendant les séances on se défoule, on donne tout et dans la bonne humeur !"

La salle accueille des personnes âgées de 16 à 80 ans. Avis donc aux amateurs !