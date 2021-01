Après les fêtes, une session de rattrapage de tests Covid-19 à Firminy qui ne fait pas foule

Difficile à dire si c'est la neige, le froid, la reprise du travail ou la rentrée scolaire mais il n'y avait pas foule à Firminy pour la session de rattrapage de tests Covid-19 organisée ce lundi 4 janvier. La campagne de tests avait été lancée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes du 16 au 23 décembre mais certaines communes de la région ont décidé d'organiser des journées de dépistage après les fêtes de fin d'année. Des infirmiers libéraux étaient donc sur le terrain ce lundi à la Bourse du Travail à Firminy pour pratiquer des tests antigéniques mais les Appelous volontaires ont été très peu nombreux.

Chantale, retraitée de 65 ans, fait partie des rares présentes : elle est venue se faire dépister avec son mari, surtout pour se rassurer après les fêtes de Noël.

J'ai vu mes petits-enfants pour Noël, mais de loin, avec les masques : je suis sûre que ça ne craignait rien mais je me suis dit qu'on ne sait jamais !

"Je m'attendais à plus de monde, c'est dommage ! Je pense que ça rassure quand même un peu. J'ai vu mes petits-enfants mais de loin, avec les masques. Et puis tous les enfants et petits-enfants s'étaient fait dépister avant. Et nous on fait bien attention. On a bien séparé les tables pour le réveillon donc je suis sûre que ça ne craignait rien. Mais bon, je me suis dit qu'on ne sait jamais et qu'il vaut mieux prévoir !"

Verdict : résultat négatif mais elle a eu le bon réflexe précise une infirmière en charge du dépistage. Car même si elle regrette la faible affluence, il y a un vrai intérêt à se faire dépister après les fêtes.

Je pense que beaucoup de gens ont un petit peu dépassé la règle des six convives pour les fêtes de fin d'année et du coup, il vaut mieux essayer de vérifier !

"C'était un peu dur je pense de respecter la règle des six convives pour les fêtes. Donc je pense que beaucoup de gens ont un petit peu dépassé et du coup, il vaut mieux essayer de vérifier. Se faire dépister, c'est un choix personnel, après c'est vrai qu'il ne faut pas rester avec des doutes".

Un avis partagé par l'autre infirmier en charge des tests qui regrette que les Appelous n'aient pas été plus présents à venir se faire dépister.

Je pense qu'il aurait été très intelligent de venir se faire dépister une semaine ou dix jours après Noël mais malheureusement on attend encore !

"Il y a très peu de monde sur Firminy qui est venu se faire dépister : ce lundi matin, on n'a pu tester seulement que vingt personnes. C'est très important de venir parce que tout le monde s'est réuni pendant les fêtes. Beaucoup ont respecté les gestes barrières malgré les fêtes mais quand on passe à table, on enlève tous le masque et malheureusement, ça reste un vecteur de contaminations très facile au sein d'une famille. Du coup, je pense qu'il aurait été très intelligent de venir se faire dépister une semaine ou dix jours après Noël mais malheureusement on attend encore. Je pense qu'il y a des gens, surtout les jeunes, qui ne se sentent pas très concernés par l'infection au Covid. Nous avons eu beaucoup de personnes âgées qui sont venues mais une vingtaine de personnes seulement et au-niveau communication, les gens ne sont pas sortis du weekend à cause du gel et du froid sur Firminy donc je pense qu'ils n'ont pas vu les infos comme quoi il y avait un dépistage. C'est dommage !"

Zakia, elle, n'est pas venue par hasard ! Déclarée cas contact, elle a été appelée par la sécurité sociale et orientée ici avec ses trois enfants.

Moi, je suis limite négative, ma fille est négative et mes deux garçons sont positifs !

"C'est mon neveu qui est positif et avec qui on a passé les fêtes de Noël ! Et on a passé le Nouvel An aussi avec lui. Moi, j'ai quelques symptômes : je me sens très fatiguée et j'ai des maux de tête, et mon fils pareil. Moi, je suis limite négative, ma fille est négative et mes deux garçons sont positifs ! "

Et après les tests de la région, ce sera au tour de la campagne de dépistage massif lancée par le gouvernement à Saint-Etienne. 14 centres seront mis en place du 13 au 19 janvier comme le boulodrome de l'Etivallière, la salle Jacques Brel à Terrenoire, l'école Gounot de Montreynaud, des gymnases comme La riviere ou Beaubrun; le plus gros centre sera installé dans le parc des exposition boulevard Jules Janin. Une seconde vague de tests sera ensuite organisée du 22 au 28 février.