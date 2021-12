Après les réveillons, comment reprendre du poil de la bête?

Comment faire pour reprendre du poil de la bête après des séries de repas de Noël ou du nouvel an, souvent très copieux? Petit tour "des trucs de grand-mères", des conseils diététiques et des bons plans détox.

Faut-il prendre un doliprane avant de se coucher quand on a abusé pendant le réveillon ? Est-ce qu’on doit vraiment rallumer la chaudière avec un petit verre de blanc dès le lendemain midi ?

Guérir le mal par le mal?

Les lendemains vaseux passeraient plus vite selon certains azuréens avec un petit coup de pouce radical. La patronne du bar la Duchesse au port de Nice recommande une astuce directement héritée de sa grand-mère Duchesse Colombani. Elle recommande vivement le lendemain d'un repas copieux du citron chaud, un verre de Fernet-Blanca, ou un café agrémenté de gros sel. A vous de voir pour la posologie. Un barman non loin de là est certain que le Rum Don Papa (à consommer avec modération) remplit la mission de "relancer la chaudière". Nous avons rencontré une diététicienne et un pharmacien, qui eux, n'étaient pas vraiment convaincus.

La méthode douce

Les tisanes d'herboristes reviennent souvent dans les conseils de bon sens. Barbara Martins-Congalves recommande en tout cas de s'hydrater un maximum, et de limiter le gras. C'est infiniment plus simple "si on privilégie les viandes blanches ou les légumes de saison". Son conseil tient en un seul principe : écouter son corps. Et si le corps a encore faim de dinde aux marrons ou de vin blanc délicieux, elle répond alors qu'il ne faut pas confondre écouter son corps et écouter sa gourmandise.

Hélène et Marie Hélène deux azuréennes recommandent elles aussi des tisanes comme le tilleul, mais elles insistent sur les bienfaits du jus de citron. Hélène utilise quant à elle du bicarbonate de soude tout en conseillant de bien dormir.

Boire et reboire... de l'eau

ça paraît contre intuitif mais l'alcool ne désaltère pas, au contraire, il déshydrate. Au lendemain d'une soirée riches en aliments gras, autour d'une table bien arrosée, les bienfaits de l'eau sont unanimement reconnus. Notre diététicienne insiste sur cette phase de réhydratation. Christian lui, tient un restaurant à Nice, il est formel, l'eau gazeuse comme le Perrier a une qualité supplémentaire, en plus de décaper la machine : chasser l'air!

Le Doliprane

Autre truc défendu par Christian, le doliprane ou l'Aspirine pour dégager "le poids sur la tête parfois trop présent le lendemain". D'autres préfèrent le cytrate de bétaine, et même l'hépatoum, un remède pour secréter de la bile, ou encore l'élixir du docteur Choum. Ces conseils de médication viennent au lendemain de réveillons disons intenses, mais en aucun cas il ne faut en prendre avant de boire notamment pour le doliprane.

La Détox

Christopher un pharmacien conseille des remèdes drainants et dépuratifs, notamment à base de Radis Noir et de Desmodium, une plante connue pour détoxifier le foie. Pour lui la détox est ce qu'il y a de mieux surtout si on fait cela avec des plantes naturelles. Sinon des produits plus forts existent à base de Desmodium, de Radis noir, de Tilleul et d'Orthosiphon.