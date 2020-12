Coronavirus : après Nice, des résidents d'EHPAD et des soignants vaccinés à Antibes et Cannes ce jeudi

Après Nice, la campagne de vaccination contre la Covid-19 a également été avancée à Antibes et Cannes. 25 résidents d'EHPAD publics et soignants ont reçu la première injection du le vaccin Pfizer-BioNTech ce mercredi et ce jeudi dans les Alpes-Maritimes.