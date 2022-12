Après Sarlat et Périgueux, l'accueil des urgences à Bergerac ferme pendant noël

Entre le 24 et le 25 décembre, l'accueil des trois services d'urgences sera fermé en Dordogne. Après Périgueux et Sarlat, l'hôpital de Bergerac annonce à son tour qu'il ferme l'accueil de ses urgences car il est "dans l'impossibilité de faire fonctionner simultanément les activités d'accueil des urgences de de SMUR" avec le nombre de soignants dont il dispose actuellement.

Il faudra passer par le 15 entre la veille et le jour de noël

Ce qui signifie qu'entre ce samedi 24 décembre, 8h30 et pour 24 heures, jusqu'au dimanche 25 décembre même heure, il faudra systématiquement appeler le 15 avant de pouvoir se rendre aux urgences de l'hôpital de Bergerac. Les opérateurs du 15 dont les effectifs ont été doublés (de trois à six opérateurs) devront décider, en fonction des symptômes, quels patients ils autorisent à se rendre aux urgences.

Une situation partagée par d'autres hôpitaux

Cette situation est la même à l'hôpital de Périgueux qui maintient l'accueil de ses urgences fermé pour les adultes jusqu'au 2 janvier à cause des épidémies de grippe et du covid et car certains soignants sont malades ou bien en congés. A Sarlat, l'accueil est fermé aux urgences entre ce samedi 24 et ce mardi 27 décembre. Cette situation n'est pas propre aux hôpitaux de Dordogne mais à de nombreux hôpitaux français en cette fin d'années.

Pendant ces périodes, les patients sont invités à appeler le 15 avant de se rendre aux urgences.