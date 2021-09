Après son "tour de France" des remplacements, le docteur Martial Jardel veut "réenchanter la médecine rurale"

Pendant près de six mois, le docteur haut-viennois Martial Jardel a sillonné la France dans son camping-car, pour aller remplacer au pied levé les médecins généralistes épuisés. Il a notamment fait étape dans le Cher, le Jura, le Haut-Rhin, la Meuse, le Morbihan ou l'Ariège, des zones qui connaissent des "déserts médicaux", ou en tous cas où les médecins généralistes en place ont souvent bien du mal à se faire remplacer, ne serait-ce que durant leurs vacances. D'où l'accueil "très bienveillant" dont il a fait l'objet lors de son périple. Invité ce mardi matin de France Bleu Limousin, Martial Jardel a exprimé sa satisfaction devant le "soutien naturel et total à (son) action", dans tous les endroits où il est allé.

Dans ses différents points de chute, ses interlocuteurs se sont parfois démenés pour lui faciliter la vie. Il se souvient notamment de deux municipalités qui ont ouvert leurs camping municipaux spécialement pour lui. "Ils étaient fermés à cause du Covid ou parce que la saison n'était pas commencée, ou les deux. Moi j'étais bien embêté de ne pas pouvoir stationner et à chaque fois il y a eu une solidarité et un soutien absolument naturel et total à mon action."

Du côté des patients, certains préfèrent toujours consulter leur médecin habituel et attendent donc son retour, mais il y a aussi un autre profil. "Ceux qui aiment avoir un deuxième regard et c'est quelque chose à encourager" commente le docteur Jardel. Quant à ses confrères, il leur a proposé une nouvelle approche en signalant son arrivée à l'avance et en leur proposant de prendre des vacances à ces dates. "Habituellement, soit les médecins ne postent pas d'annonces car ils savent que c'est perdu d'avance, soit il essayent d'attirer les remplaçants avec les conditions les plus merveilleuses qui soient, mais qui sont souvent insuffisantes." Sa démarche, différente, peut donc provoquer un déclic selon lui et nourrir la réflexion sur l'évolution du métier.

"Un enrichissement infini" sur le plan professionnel et aussi humain

Sur le plan professionnel, le médecin haut-viennois parle d'un "enrichissement infini, parce qu'en six mois j'ai multiplié mon nombre d'expériences de manière incroyable." Il a découvert des structures de santé avec chacune leur propre leur organisation, "c'est passionnant et à chaque fois que ça fonctionne, ce sont des gens qui ont pris le projet à bras le corps et réussi à emmener des équipes." Des histoires humaines tout aussi inspirantes pour lui.

De manière "plus inattendue", Martial Jardel avoue aussi que cette expérience lui a rappelé à à quel point il est attaché au Limousin. Un territoire qui lui a manqué lors de ses déplacements et dans lequel il se projette à l'avenir. "J'ai très envie d'exercer la médecine libérale en territoire rural, je plaide pour ça et je veux réenchanter la médecine rurale." Dans le même temps, il aimerait également prolonger son aventure, sous une forme qui reste à déterminer, afin d'inciter d'autres jeunes confrères à bouger pour faire des remplacements. "Sans le vouloir j'ai défriché un terrain sur lequel il y a quelque chose à construire et ça me passionne !" s'enthousiasme encore le docteur Jardel qui va donc s'atteler à de nouveaux projets.