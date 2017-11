Après un barbecue en intérieur, une famille de Vedène légèrement intoxiquée au monoxyde de carbone

Quatre enfants et leurs parents ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone à leur domicile dans la soirée de mardi. En cause, un barbecue réalisé... dans leur maison.

Ce n'est plus vraiment la saison des barbecues. Mais certains tiennent absolument à faire griller leurs saucisses et leurs merguez alors même que le thermomètre ne le permet plus vraiment. Résultat, cela peut donner de très mauvaises surprises. Une famille en a fait les frais à Vedène. Après un barbecue dans leur habitation, les 4 enfants et leurs parents ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone, et ont prévenu les secours dans la nuit.

4.000 intoxications par an en France

Une intoxication légère, pas méchante selon les pompiers, mais qui a tout de même nécessité leur transport à la polyclinique Urbain V, pour être soignés. Et ce n'est pas un cas isolé puisque chaque année, 4.000 personnes sont victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone.

Faire vérifier vos installations

Si dans ce cas, on peut parler de négligence (il semble évident qu'on ne fait pas un barbecue dans son habitation), à l'approche de l'hiver, les risques d'intoxication se multiplient. Car ce sont les systèmes de chauffage, notamment les chauffages d'appoint, et les chaudières qui sont à l'origine de la majeure partie des intoxications.

C'est dû à une mauvaise combustion de la part de ses appareils. Alors à l'heure où le temps se rafraichit, il faut donc, si ce n'est pas encore fait, faire vérifier vos installations. Rappelons aussi qu'il ne faut pas faire fonctionner les chauffages d'appoint en continu, mais sur de courtes durées.

Les logements peu, ou mal aérés favorisent aussi cette mauvaise combustion. Il faut donc faire rentrer de l'oxygène dans toutes vos pièces, en aérant chacune au moins dix minutes par jour, en vérifiant régulièrement que votre système d'aération est en bon état, et en obstruant jamais les entrées et sorties d'air.

Reconnaitre les symptômes

Les symptômes sont reconnaissables si vous êtes victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Les plus fréquents sont les maux de tête, une grande fatigue physique inhabituelle, accompagnés de nausées, et de vomissements également. Si vous êtes plusieurs à les ressentir, alors il ne faut pas hésiter : appelez les secours, et aérez la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

Mais évidemment, cela peut aussi se passer durant votre sommeil. Des détecteurs de monoxyde de carbone existent, sur le modèle des détecteurs de fumée, cela coûte une trentaine d'euros environ.