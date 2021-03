Après un an de coronavirus, la vie reprend son cours dans cet Ehpad breton

Le 17 mars 2020, la France était confinée. Une semaine plus tôt, les visites étaient déjà interdites dans les Ehpad. Depuis un an, la vie a bien changé mais les équipes et les résidents restent optimistes, comme dans cette résidence de Pouldreuzic (Finistère).

Il y a un an, plus de 35 millions de Français assistaient au discours d'Emmanuel Macron devant leur poste de télévision. Le lendemain, le 17 mars, la France était confinée. Les contraintes avaient déjà commencé une semaine plus tôt dans les Ehpad avec l'interdiction des visites aux résidents. Un an après, la vie a bien changé dans ces établissements. Plus de 25.000 personnes sont mortes à cause de la Covid-19 mais la vaccination est passée par là.

Il y a quand même beaucoup moins de passages.

A l'Ehpad de Pouldreuzic, la vie reprend peu à peu son cours. Marcelline, l'une des résidentes, a bien remarqué le changement : "La vie a bien changé, c'est plus dur maintenant qu'avant. Notamment à cause des visites, il faut téléphoner avant de venir, prendre rendez-vous. C'est fatiguant".

C'est vraiment le plus gros changement, "celui qui a le plus affecté nos résidents", admet Stéphanie Bourhis, la directrice de l'Ehpad. "Même si on a autorisé les visites en chambre, très tôt, dès la fin du premier confinement malgré les directives, il y a quand même beaucoup moins de passage, ça leur manque forcément", constate-t-elle. La résidence Parc An Id n'a pas encore détecté de cas de coronavirus parmi ses résidents.

Le port du masque, un chamboulement dans le quotidien

Ce qui les a également perturbés, c'est le port du masque, obligatoire pour tous les soignants mais pas pour les résidents. "J'ai vraiment du mal à différencier les soignantes depuis un an", s'amuse l'un d'entre eux, "j'ai l'impression que certaines d'entre vous ont des sosies désormais", s'esclaffe-t-il.

C'est également une difficulté de plus pour la compréhension, rajoute Stéphanie Bourhis, "car 88% de notre population a des problèmes auditifs. Avec le masque, et la directive des deux mètres de distance, c'est juste impossible ! On a décidé de ne pas leur imposer cette contrainte".

C'est également un sentiment étrange pour Sylviane, qui vient voir sa maman de 92 ans : "C'est quelques fois douloureux, rien n'est plus pareil avec les gestes barrières et le masque. C'est pourtant la seule chose à faire pour les protéger".

Pourtant, malgré ces temps troublés, tout le monde ici essaie de retirer du positif de cette période. "Je trouve qu'on a redécouvert nos résidents. On a essayé de se serrer les coudes, de donner un peu de joie de vivre. C'était pas facile pour tout le monde, mais on essayé", avoue Rachel Lepape, aide-soignante à Pouldreuzic depuis une vingtaine d'années.

Mais les choses vont bon train. Grâce à la vaccination (92% des résidents, 50% des soignants), la direction peut de nouveau organiser un voyage-vacances pour les résidents dans le Morbihan. De plus, la directrice de l'Ehpad envisage d'ici le mois prochain, en accord avec les équipes et le conseil de vie sociale, de "rouvrir les portes", et de ne plus imposer la prise de rendez-vous pour les visites.