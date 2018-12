Après un an et demi de recherche, le cabinet médical de Boisseuil est enfin au complet

La ville de Boisseuil, en Haute-Vienne, a enfin retrouvé un deuxième médecin pour prendre soin de sa population. Il aura tout de même fallu attendre plus d'un an après le départ en retraite d'un généraliste, au printemps 2017.

Boisseuil, France

Après un an et demi de recherches, la commune de Boisseuil a enfin trouvé un nouveau médecin pour prendre la relève d'un généraliste parti à la retraite au printemps 2017. Durant ce laps de temps, une partie des patients s'est tournée vers la consœur qui partageait son cabinet, mais d'autres ont été obligés de se reporter vers les communes alentour, avec des délais d'attente parfois longs pour obtenir un rendez-vous. Face à cette situation inconfortable, la mairie de Boisseuil a multiplié les contacts et les initiatives pour trouver un nouveau docteur.

Un chasseur de tête et des investissements

La commune de 3.000 habitants située à seulement 10 kilomètres de Limoges a notamment fait appel à un chasseur de tête, chargé de débusquer la perle rare. Dans le même temps, le conseil municipal a déboursé près de 200.000 euros pour aménager un nouveau cabinet médical dans un local situé au centre du bourg. Plus accessible que l'ancien, il présente aussi l'avantage d'être situé juste à côté d'un kinésithérapeute et de plusieurs infirmières.

La 8ème visite a été la bonne

Après plusieurs contacts infructueux, une jeune médecin venue de Nieul a finalement franchit le pas. Après avoir rencontré quelques déconvenues dans l'ancien cabinet médical où elle exerçait, cabinet qui a définitivement fermé fin octobre, Céline Hoellinger a été séduite par l'offre de Boisseuil. Le nouveau local, son loyer modéré et la présence d'autres professionnels de santé autour ont clairement pesé dans sa décision. "C'est ce qui peut manquer dans certains cas, certaines situations ou communes. Quand on est jeune médecin et qu'on fait le choix de s'installer en milieu rural ou semi-rural, tout ça est très motivant pour commencer une activité tranquillement et essayer de relancer une offre sur le territoire." Elle a donc commencé à exercer après les vacances de la Toussaint dans ce cabinet qu'elle partage avec l'autre médecin de Boisseuil, qui elle a investit les lieux il y a déjà plusieurs mois.