Après un été compliqué, l'heure est au bilan dans les hôpitaux sarthois

Cet été, il y a eu plus de jours de fermeture que d'ouverture dans les services d'urgences des hôpitaux sarthois. Au Bailleul, le service est notamment resté fermé entre 80 et 90% du temps. Seul l'hôpital du Mans a gardé le service ouvert quasiment en permanence. "Il a tenu le choc au prix d'une organisation interne importante", explique Stephan Domingo, le directeur en Sarthe de l'Agence régionale de Santé. "Maintenant, il faut qu'on regarde et qu'on comprenne les effets de report de la fermeture des services d'urgences périphériques et de la régulation de l'accès au service d'urgence."

Car depuis le 2 juillet, l'accès est conditionné : les patients doivent appeler le 15 ou le 116-117 avant de se rendre aux urgences. "Ça a permis de nous recentrer sur les patients urgents, on a constaté une hausse des passages aux urgences du Mans, mais une baisse globale des passages" poursuit-il. Ce dispositif est pour le moment prévu jusqu'à la fin du mois, il pourrait être prolongé selon le résultat d'une évaluation nationale.

Pas de fermeture définitive

Pour le moment, la fermeture définitive d'un service d'urgence n'est pas envisagée. "Les tensions en ressources humaines ont conduit à des fermetures ponctuelles, mais du côté de l'agence, on tient à les maintenir absolument", affirme Stephan Domingo. "Maintenant, la difficulté c'est de recruter le personnel nécessaire pour assurer l'activité de ces services."

Pour compenser ces fermetures, des dispositifs ont vu le jour comme les équipes paramédicales mobile d'urgence. "Le bilan est très positif, nous avons actuellement trois en Sarthe, à Chateau-du-Loir, Saint-Calais et au Bailleul. Une quatrième est en perspective pour la fin de l'année à la Ferté-Bernard." Mais si "la sécurisation des urgences vitales" est garantie, ce n'est pas le cas de l'accès aux soins au quotidien pour les 100.000 sarthois qui n'ont pas de médecins traitants.

Des pharmacies contre la variole du singe

L'Agence régionale de santé attend notamment la pérennisation de l'expérimentation du service médical de proximité, le centre ayant déménagé fin août de l'hôpital du Mans à l'avenue de Paderborn dans le centre-ville. Surtout que l'ARS compte s'appuyer sur la médecine de ville pour faire face aux épidémies. Après le lancement d'un centre de vaccination et de dépistage de la variole du singe à l'hôpital, deux pharmacies mancelles vont aussi proposer à partir de la semaine prochaine des créneaux de vaccination. Il s'agit de la pharmacie de la pointe, dans le quartier des Batignolles, et de la pharmacie de l'université.

Concernant le Covid, "il va falloir apprendre à vivre avec, nous sommes en deçà de la moyenne régionale et nationale avec 120 cas pour 100.000 habitants", rassure le directeur en Sarthe de l'Agence régionale de Santé. "Mais on sait que la période automnale et hivernale est aussi propice à un rebond, mais aura à ce moment de nouveaux vaccins plus à jour rapport à ceux utilisés l'année dernière."