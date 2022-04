Après un mois de crise à l'hôpital d'Orléans, les urgences d'Oréliance explosent

Les urgences de l'hôpital d'Orléans sont en crise depuis un mois, n'accueillant plus que les urgences vitales. En conséquence, les autres établissements de santé de la métropole orléanaise explosent. C'est le cas des urgences du pôle de santé Oréliance à Saran.

D'ordinaire, les urgences du pôle de santé Oréliance à Saran (Loiret) accueillent jusqu'à 100 patients par jour. Depuis la crise aux urgences de l'hôpital d'Orléans, le nombre de passages est monté à 150 par jour. "Nous avons 50 passages de plus, mais il y a aussi une cinquantaine de personnes que l'on renvoie vers des médecins de ville ou SOS médecins parce qu'on ne peut matériellement pas les prendre", souffle Xavier Della Valle, le responsable des urgences de la clinique. En conséquence, l'établissement doit faire face à des comportements violents de patients. "Nos infirmières et secrétaires sont en première ligne. On a eu récemment plusieurs exemples d'agressions physiques", regrette-t-il.

"On ne peut pas remplacer le service des urgences de la Source", insiste le responsable. "Nous, on arrive un peu au bout, dit-il, nos équipes sont à bout après un mois." D'ailleurs, selon la directrice des soins de l'établissement, les urgences ne peuvent tenir que quelques jours supplémentaires dans ces conditions, pas plus. "Les équipes sont très fatiguées, elles sont obligées de revenir sur leurs congés, il faut tout réorganiser, y compris entre services", précise Christine Aigret.

Les urgences d'Oréliance possèdent 36 boxs. © Radio France - Adeline Divoux

Le responsable est confiant. "J'espère que cela va se régler d'ici le 9 mai, a priori il y a une échéance à cette date. Dans le cas contraire, on va arriver inévitablement à une fermeture ici aussi, de façon transitoire ou partielle", prévient-il.