Après un weekend de vaccination record, les centres reprennent un rythme normal cette semaine en Drôme-Ardèche

Deux nouveaux centres de vaccination ouvrent à Crest dans la Drôme et au Cheylard en Ardèche. Le weekend dernier, la vaccination s'était beaucoup accélérée. Malgré ces ouvertures de centres, le rythme de vaccination revient à la normale.

5500 doses administrées dans la Drôme ce weekend et 1140 en Ardèche

Deux centres de vaccination contre le Covid-19 ouvrent aujourd'hui. L'un à Crest, dans la Drôme, l'autre au Cheylard, en Ardèche. Le centre de Crest vaccinera 24 personnes cette semaine ainsi que les deux prochaines semaines. La ville essaye d'ores et déjà d'obtenir plus de doses pour pouvoir vacciner plus de monde. Au Cheylard, le nouveau centre dispose de 180 doses par semaine, tout les créneaux sont déjà pleins.

Le weekend du 6-7 mars était un weekend record en termes de vaccinations. Dans la Drôme, 5 500 personnes ont reçu une injection. En Ardèche, c'était 1140 personnes, dans trois centres éphémères dans les casernes de Privas, Annonay et Aubenas.

Retour à un rythme normal

Mais cette opération coup de poing est terminée. Cette semaine, les centres de vaccination retrouvent leur rythme normal. Dans le grand centre de de Saint-Vallier, par exemple, 1152 personnes ont été vaccinées en un weekend Cette semaine, c'est le retour aux 380 vaccinations hebdomadaires habituelles. Pierre Jouvet, le maire de Saint-Vallier, veut doubler les doses à partir du 1er avril, en passant à 600 vaccinations par semaine.

Les centres drômois de Saint-en-Royans, Montélimar et Etoile-sur-Rhône retrouvent eux aussi leur rythme habituel après l'accélération de ce weekend.