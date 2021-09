Après une année 2020 difficile, les greffes d'organes reprennent progressivement en Lorraine

C'est aussi une conséquence de la crise sanitaire : les greffes d'organes ont fortement reculé en France l'an passé. Un quart de greffes en moins : elles sont passées de 6 000 en 2019 à 4 400 en 2020. Un constat qui vaut aussi à l'échelle du Grand Est : les transplantations ont diminué de 25,5%.

Les services hospitaliers étant débordés par l'épidémie de Covid-19, les greffes non vitales (essentiellement reins et pancréas) ont été suspendues l'an passé. Au CHRU de Nancy, qui réalise l'ensemble des greffes de la Lorraine - hormis celles du foie et des poumons assurées par les hôpitaux de Strasbourg - les transplantations de reins ont chuté de 37%, celles de cœur de 46%.

"Désorganisation hospitalière persistante"

Aujourd'hui ? Le nombre de greffes repart à la hausse mais les prélèvements restent stables. "Les prélèvements à partir de donneurs vivants progressent", souligne Laurent Durin, médecin de l'Agence de Biomédecine du Grand Est, "mais les prélèvements à partir de sujets en état de mort encéphalique augmentent peu, ce qui traduit bien cette désorganisation hospitalière persistante. Les services amenés à prendre en charge ces patients sont les services d'urgence et de réanimation qui ont été les plus touchés par l'épidémie".

Chacun est présumé donneur en France, sauf s'il s'est inscrit sur le registre national des refus. 30% des personnes refusent de donner leurs organes, ce qui interroge la présidente de l'Addoth, Association départementale pour le don d'organes et de tissus humains en Meurthe-et-Moselle. "Quand au début du confinement, on applaudissait le personnel soignant, on avait l'impression d'une solidarité qui s'installait", explique Monique Boutet. "Je me suis dit qu'on allait retrouver cette solidarité vis-à-vis du don. Puis très vite, le quotidien a repris le dessus. Mon souhait, ce serait qu'on ait plus que 15% de refus."