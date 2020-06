Arc-et-Senans : l'école fermée jusqu'à jeudi suite à un cas de coronavirus

Un nouveau cas de coronavirus dans une école à Arc-et-Senans : un enseignant de l'école du Petit Prince a été déclaré positif au Covid-19. L'école est donc fermée lundi et mardi.

C'est le quatrième cas de Covid-19 dans une école en Franche-Comté : un enseignant de l'école élémentaire Le Petit Prince à Arc-et-Senans a été testé positif au virus cette semaine. Le maire, Jacques Maurice, a donc décidé de fermer l'établissement lundi et mardi. Il n'y aura pas de cantine non plus.

Réouverture normalement jeudi

D'autres personnels de l'école doivent se faire tester. "Les résultats sont attendus lundi", précise le maire. L'école primaire pourrait donc rouvrir ses portes à priori jeudi. Quant au périscolaire, là aussi, ça devrait rester fermé par mesure de précaution. Une fermeture au moins jusqu'à mardi.