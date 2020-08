Arcachon : l'hôpital interdit les visites face à la reprise de l'épidémie

France Bleu Gironde : le CHU de Bordeaux maintient les visites à raison d'une personne à un patient, limitée à 1 heure par jour. Au CH d'Arcachon vous avez décidé d'aller plus loin et d'interdire ces visites. Pourquoi ?

Marie-Pierre Labernadie : On fait face à une recrudescence du virus après un afflux important de touristes sur notre territoire. Nous avons aussi des clusters qui se sont développés sur le Bassin d'Arcachon. A ce titre nous souhaitons absolument mettre en place les mesures qu'il convient pour que l'établissement puisse prendre en charge, dans les meilleurs conditions, les patients dont il s'occupe.

Toutes les visites ne sont pas interdites, il y a des exceptions, lesquelles ?

Par principe on interdit les visites mais bien évidemment on s'attache à mettre en place une prise en charge la plus humaine possible. Toute situation sera appréciée au cas par cas avec les médecins. Quand cela le justifie les familles seront autorisées à être présentes auprès des patients. Je crois qu'aujourd'hui la population a bien compris qu'on était là pour protéger nos patients et notre personnel médical.

Y a t-il aujourd'hui des patients Covid à l'hôpital d'Arcachon ?

Oui et nous en accueillons de plus en plus. Certains sont hospitalisés, d'autres ne le sont pas. Ils sont atteints à des degrés de gravité qui varient mais certains justifient d'être hospitalisés dans la filière "soins critiques" qui est pilotée par le CHU de Bordeaux.