Arcachon : un dépistage gratuit du risque d'AVC dans toutes les pharmacies

Le maire d'Arcachon Yves Foulon, le neurologue François Rouanet et Philippe Meynard, d'AVC tous concernés

Arcachon, France

La ville d'Arcachon, en partenariat avec le CHU de Bordeaux, le Lions Club et l'association AVC tous concernés propose aux habitants de mesurer leur rythme cardiaque. L'outil de diagnostique, c'est le bâton connecté "Mydiagnostick" que l'on empoigne et qui mesure la cadence des battements du coeur.

Si le rythme est irrégulier, c'est peut-être le signe d'une arythmie cardiaque et donc un facteur de risque important d'AVC (accident vasculaire-cérébral). Les 11 pharmacies d'Arcachon ont accepté de participer à cette opération de prévention.

Au bout d'une minute l'appareil diffuse une lumière verte ou rouge. Si c'est vert tout va bien. Si c'est rouge, c'est qu'il y a un problème. Le pharmacien imprime l'électrocardiogramme, le donne au patient et prévient le médecin traitement.

- François Rouanet, neurologue au CHU de Bordeaux

La ville de Pessac a déjà mené la même expérience l'année dernière. Le bâton "Mydiagnostick" a permis de réaliser 1.800 tests et de déceler 10 arythmies cardiaque. "On a sans doute déjà sauvé une vie à Pessac" explique le docteur François Rouanet. Après Pessac et Arcachon, le dispositif va être étendu à la ville de Saint-Médard-en-Jalles puis le territoire du Nord-Médoc.