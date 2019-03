Archéologie et 3D : un projet de start-up pour remplacer le Capra à Allonnes

INFO FRANCE BLEU MAINE - Le Capra (Centre allonnais de prospection et de recherches archéologiques) pourrait devenir une entreprise. Les technologies de modélisation informatique maîtrisées ici intéressent le CNRS pour ses chantiers de fouille et potentiellement d'autres domaines d'activité.

Des générations de jeunes Sarthois ont participé à ces stages de fouilles au sanctuaire de Mars Mullo. Les fouilles sont aujourd'hui finies et le Capra pourrait devenir un pôle de référence sur la modélisation, et pas seulement en archéologie. Une première réunion avait lieu à Allonnes ce mercredi après-midi, avec des représentants du CNRS, de Le Mans université, de la ville d'Allonnes, de Le Mans métropole et du département de la Sarthe.

De l'archéologie aux assurances

Le CNRS est intéressé par les technologies de modélisation que maîtrisent les scientifiques formés à Allonnes. La société coopérative envisagée leur permettrait de devenir prestataires sur des chantiers de fouilles, mais aussi pour l'agriculture ou les assurances. Des pistes en France mais aussi à l'international.

Quoi qu'il arrive, le Capra assurera la saison d'été sous sa forme actuelle d'association. Si les discussions aboutissent, la nouvelle structure sera en place début 2020. Elle conservera l'activité de médiation culturelle (accueil de scolaires notamment), assure Alexis Braud, l'adjoint à la culture à la ville d'Allonnes.