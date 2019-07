Ardèche : 88 dépôts de plainte contre le glyphosate

Privas, France

Depuis plusieurs mois en France, des personnes se soumettent au test du glyphosate dans les urines. Hier donc les 88 ardéchois qui ont fait le test ont déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperies aggravées et atteinte à l'environnement.

Faire condamner les responsables

Les victimes veulent en savoir plus sur les mécanismes de contamination. Plusieurs ardéchois ont été très surpris par leur résultat notamment ceux qui mangent bio. Il s'agit donc de savoir comment du glyphosate se retrouve dans les urines et donc dans le sang. Mais aussi de savoir dans quelles conditions et qui a autorisé la mise sur le marché de cette molécule.

Les manifestants avaient inscrits leur taux de glyphosate sur des dossards. © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Des plaintes transmises à Paris

Les plaintes sont simplement enregistrées par le parquet de Privas. Elles seront transmises au parquet du pôle santé publique du tribunal de grande instance de Paris.