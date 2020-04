Ardèche : 98 personnes sont décédées dans les EHPAD depuis le premier mars

98 personnes sont décédées dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes de l'Ardèche entre le premier mars et le six avril. 76 sont mortes des suites du coronavirus.

Les parlementaires, le président du conseil départemental et le président de l'association des maires de l'Ardèche avaient fait un courrier au préfet pour lui demander de fournir des chiffres consolidés sur le nombre de morts dans les EHPAD du département.

Jeudi soir, le député socialiste de l'Ardèche Hervé Saulignac a rapporté les chiffres fournis par la préfecture.

L'agence régionale de santé faisait état de 27 morts depuis le début de l'épidémie dans les EHPAD de l'Ardèche au quatre avril. Un chiffre visiblement très sous-estimé.

Une augmentation de la mortalité de 57%

La mortalité en Ardèche a augmenté de 57% entre le premier mars et le six avril par rapport à la même période de 2019. A ces dates, le covid-19 a tué 76 personnes dans les EHPAD et 38 personnes dans les hôpitaux. Dans ce décompte, il manque le nombre de morts à domicile.

Le total des décès dus au covid-19 est de 146 en Ardèche toujours pour cette même période.