Ardèche : des écoliers feront un test Covid chaque semaine d'ici les vacances de Noël

L'épidémie de Covid flambe en Ardèche et c'est l'école qui en fait les frais. Une cinquantaine de classes étaient fermées ce lundi sur le département, un record depuis le début de cette crise sanitaire (au cours de laquelle les règles ont fréquemment changé). Patrice Gros, l'inspecteur académique de l'Ardèche, veut accentuer la campagne de tests. Il invite les familles à les autoriser pour leurs enfants.

La semaine du 8 au 15 novembre, sur l'ensemble de l'académie de Grenoble, seuls un tiers des tests salivaires proposés aux élèves et personnels avaient été réalisés. "Depuis la rentrée, le virus circulait peu, et au regard aussi du nombre de collégiens et lycéens vaccinés - plus de 70% en Ardèche - les parents ne voyaient pas l'intérêt de faire en plus tester leurs enfants" explique Patrice Gros, "mais aujourd'hui on est dans une situation totalement différente. On est dans un département où le virus circule énormément et donc on va solliciter les familles, parce que là encore, c'est une responsabilité collective."

Des tests salivaires chaque semaine pour mieux suivre le virus

Dans six écoles, les tests seront même répétitifs, chaque semaine, pour mieux suivre le virus. C'est par exemple le cas près de Privas, à l'école d'Alissas, où une classe est actuellement fermée. Depuis ce lundi et jusqu'aux vacances de Noël, l'école distribue aux élèves un récipient. Ils salivent dedans chez eux le mardi matin, rapportent l'échantillon à l'école pour expédition au laboratoire. Un peu plus d'un tiers des familles ont donné leur autorisation pour l'instant indique la directrice Bérengère Joanny:"on retrouve un peu comme dans la population générale : d'un côté ceux qui souhaitent savoir pour pouvoir prévenir et peut-être aussi protéger leur entourage pour certaines fragilités, et d'un autre côté ceux qui ne souhaitent pas forcément faire ses tests."

Les récipients pour tests salivaires reçus à l'école d'Alissas en Ardèche pour distribution aux élèves volontaires © Radio France - Nathalie Rodrigues

L'objectif de ces tests répétés toutes les semaines serait de mieux suivre le virus et d'éviter les fermetures totales de classes explique l'inspecteur académique de l'Ardèche, Patrice Gros : "si cette expérimentation fonctionne, lorsqu'il y a un cas positif, on repère ce qu'il s'est passé les 7 jours précédents, et on n'isole que les cas contacts : les camarades de classe qui ont été côtoyés en proximité et notamment pendant les moments sans masque, comme à la cantine."

Des autotests sont aussi proposés à des classes de 6ème, les moins de 12 ans qui ne peuvent pas être vaccinés, des tests antigéniques pour eux. En collège et lycée, plus de 70% des jeunes ardéchois sont vaccinés. Une nouvelle campagne de vaccination va être également organisée avant les vacances de Noël.