Ardèche : des salariés volontaires participent à la fabrication de respirateurs

L'usine Eolane de Saint-Agrève (Ardèche) sur le plateau ardéchois a fermé ses portes le 17 mars dernier en raison de l'épidémie. Mais elle a rouvert le 23 mars avec des salariés volontaires pour fabriquer des câbles pour respirateurs.

2000 câbles pour respirateurs par semaine

La direction de tout le groupe a fait appel au volontariat. Eolane fabrique des pièces essentielles pour les respirateurs comme les cartes électroniques et les câbles. L'usine de Saint-Agrève a donc repris et intensifié la production de câbles jusqu'à 2.000 par semaine. Ils permettent de produire 500 respirateurs.

Une vingtaine de salariés

A Saint-Agrève une vingtaine de salariés ont répondu à l'appel et sont revenus sur le site pour produire les câbles. Eolane fait partie du consortium chapeauté par Air Liquide et chargé de produire 10.000 respirateurs d'ici mi-mai évoqué mardi par le président de République. En lien avec le constructeur automobile PSA, l'équipementier auto Valéo et l'équipementier électrique Schneider Electric. Au total, le consortium comprend une centaine d'entreprises.