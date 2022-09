Ardèche : l'hôpital d'Annonay limite à son tour l'accès aux urgences la nuit, appel au 15 obligatoire

Comme à l'hôpital d'Aubenas où la mesure a été mise en place dès la mi-juillet, l'hôpital d'Annonay limite l'accès aux urgences la nuit. A partir de ce lundi soir, entre 20h et 8h, il est impératif d'appeler le 15. Les professionnels du SAMU évalueront si votre cas nécessite une prise en charge aux urgences de l'hôpital. Si vous vous présentez à l'improviste, vous trouverez porte close et une sonnette.

Il faut limiter le flux d'arrivée pour soulager un minimum les soignants explique Cyril Guay, le directeur de l'hôpital d'Annonay : "on a eu un été compliqué, avec une ligne médicale en moins aux urgences et un nombre de passages conséquents et des patients qui restaient plus longtemps. On a donc dû faire très régulièrement des rappels d'équipes : elles ont pu prendre leurs congés, mais sur leurs autres jours de repos, elles étaient rappelées et ont fait beaucoup d'heures supplémentaires. Il y a donc une fatigue des équipes. Sachant en plus qu'en ce mois de septembre, nous ne sommes pas revenus à une situation tout à fait normale : nous avons une dizaine de lits de médecine qu'on ne peut pas rouvrir faute de personnel. D'où la nécessité de réguler. Sinon, les équipes ne tiendront pas."

La mesure est mise en place jusqu'à fin septembre pour l'instant. Elle s'inscrit dans le cadre fixé par la mission Braun, une série d'outils mis à disposition des hôpitaux au début de l'été et pour trois mois. Le gouvernement s'était engagé à les évaluer avant une éventuelle pérennisation dans le temps.