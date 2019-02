Ardèche : la clinique Pasteur dément tout projet de fermeture de sa maternité

Guilherand-Granges, France

Le syndicat Force Ouvrière de l'hôpital de Privas vient d'envoyer un courrier à l'Agence Régionale de Santé. Il s'inquiète d'abord du sort de la maternité de l'hôpital de Privas : elle pourrait fermer, devenir un centre périnatal de proximité, comme à Die (Drôme). Les femmes ne pourraient donc plus accoucher à Privas. L'administrateur chargé de redresser les comptes de l'hôpital doit faire des propositions à l'Agence Régionale de Santé autour du 20 mars.

Mais Force Ouvrière s'inquiète également de l'offre de soins qui sera proposée aux Ardéchoises si, en plus, la maternité de Guilherand-Granges baissait le rideau. Patrick Trintignac, secrétaire du syndicat, l'a entendu dire à plusieurs reprises : "dans diverses réunions, nous avons appris que la clinique Pasteur chercherait à transférer sa maternité. On se retrouverait donc dans un territoire avec deux maternités, Annonay et Aubenas. Avec la spécificité de notre territoire ardéchois, avec les zones montagneuses, il y a un risque sanitaire pour les mamans."

La maternité de la clinique Pasteur fait 950 accouchements par an. C'est la première d'Ardèche mais c'est en dessous du seuil de rentabilité qui est estimé à 1100/1200 accouchements par an par la Cour des Comptes.

Le démenti de la direction de la clinique

La clinique Pasteur dément complètement, par la voix de son directeur Aurélien Thirouard : "je pense que notre maternité trouve historiquement pleinement sa place et son utilité surtout sur le territoire de santé. Il n'y a aucun projet de fermeture de la maternité sur le site Pasteur de Guilherand-Granges."

Aurélien Thirouard est en fait directeur du pôle Drôme Ardèche du groupe Ramsay générale de santé. Il gère donc Pasteur à Guilherand-Granges, mais aussi la Clinique Générale à Valence et la Parisière à Bourg-de-Péage. Ce dernier établissement a été racheté cet été par le groupe qui a discuté de comment optimiser les services entre ces trois cliniques : "les sujets qu'on est en train d'étudier, c'est : est-ce qu'il y a des opportunités de transferts d'activités depuis la Clinique Générale vers Pasteur ou vers la Parisière. Mais en tout état de cause, ça n'impacte pas du tout la maternité. L'activité maternité restera donc sur la clinique Pasteur de Guilherand-Granges."

Le directeur précise que la maternité de Guilherand-Granges a été labellisée cet été "maternité Amie des Papas" pour sa manière d'impliquer les pères dans tout le processus pré et post naissance. Et il explique qu'il va y avoir des investissements sur la maternité en 2019, notamment pour permettre des accouchements physiologiques, moins médicalisés, plus naturels, comme le réclament de plus en plus les patients.