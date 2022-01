Ardèche : la maternité de la clinique Pasteur vide depuis deux semaines

Les sages-femmes de la clinique Pasteur de Guilherand-Granges, en grève depuis le mois de novembre, ont à nouveau durci leur mouvement depuis le 3 janvier. Elles ne répondent plus aux réquisitions : elles expliquent qu'elles ne sont pas légales parce que pas remises en main propre. Et le service ne peut donc pas tourner. Un gynécologue et un pédiatre assurent une permanence médicale mais pas d'accouchements ; les femmes vont à Valence ou à Romans. Rien que sur la journée du 3 janvier, plus d'une dizaine ont été transférées.

Ces sages-femmes réclament une augmentation de salaires. Elles ont déjà obtenu des primes : comme tous les soignants, celles du Ségur de la santé, et comme toutes les sages-femmes du public et du privé, une "prime d'exercice médical". Elles toucheront en tout 500 euros de plus par mois à partir de février : "ça, ce sont des primes accordées par l'Etat" soulignent les sages-femmes grévistes.

Mais la clinique Pasteur appartient au groupe Ramsay, et les sages-femmes se sont rendus compte que des collègues ailleurs en France touchaient des primes conséquentes. Céline Fégy a fait les comptes : "en moyenne, les sages-femmes du groupe Ramsay touchent 450 euros brut de prime par mois, et certaines jusqu'à 1.000 euros. A la clinique Pasteur, on touche 45 euros de prime par mois! On veut simplement être traitées de la même façon que dans les autres établissements Ramsay."

Leur demande : une prime de 350 euros par mois

Elles demandent 350 euros de prime par mois. Eric Folacci, le directeur de la clinique Pasteur, explique être ouvert au dialogue pour parler de l'organisation et des conditions de travail mais assure ne pas avoir les moyens de verser une prime. Pas entendable pour Laurence Rosset, sage femme gréviste : "quand on veut garder son service, les sages-femmes qui le font tourner depuis 25 ans, on peut y mettre les moyens. Il les a. Il les met largement quand il faut faire venir des gynécologues ou des pédiatres remplaçants. Là, depuis deux semaines, la maternité ne fonctionne plus. Il y a un gynéco, un pédiatre, des auxiliaires puéricultrices payés dans un service vide. Il nous réquisitionne, ce qui a un coût. Cela lui coûterait moins d'argent de nous donner une prime et qu'on puisse reprendre le travail, plutôt que de s'entêter à nous faire lâcher. On a l'habitude, on est patiente, on sait gérer des accouchements qui durent toute une nuit!"

On n'attirera pas des sages-femmes si elles sont payées 15 euros brut de l'heure et avec une prime de 45 euros par mois

Même si c'est douloureux de savoir la maternité vide. "Mais on ne se bat pas que pour nous, on se bat pour la pérennité de la maternité" souligne Laurence Rosset, "il faut qu'on retrouve de l'attractivité. Il y a des sages-femmes qui démissionnent, qui partent à la retraite, et personne n'est recruté depuis 2 ans. Mais on n'attire pas les mouches avec du vinaigre et on n'attirera pas des sages-femmes à la clinique Pasteur en étant payées 15 euros brut de l'heure avec une prime de 45 euros par mois."

Les sages-femmes soulignent qu'il y a aussi une forte disparité salariale entre le public et le privé : "à 25 ans d'ancienneté, une sage-femme du public touche 1700 euros de plus par mois" avancent-elles. Réduire cet écart fait aussi partie de leur combat.