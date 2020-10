Ardèche : la préfète renforce les mesures anti covid

Face à la montée de l'épidémie en Ardèche, la préfète a annoncé ce jeudi soir une série de mesures pour limiter la circulation du virus. Il faut dire qu'en dix jours, le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants est passé d'un peu plus de 50 à 206 et même 274 chez les 20/30 ans.

Les fêtes de mariage, de baptême ou d'anniversaire sont interdites dans les lieux publics

Toutes les fêtes familiales ou amicales sont interdites dans les salles des fêtes, salles polyvalentes, chapiteaux et plus généralement dans tous les établissements recevant du public. Les cérémonies civiles ou religieuses peuvent se tenir dans le respect des gestes barrière. En résumé vous avez le droit de vous marier à la mairie mais pas de faire la fête ensuite avec votre famille et vos amis.

Les marchés, foires, brocantes ou encore les castagnades ne peuvent pas accueillir plus de cent forains, et plus de cent visiteurs en même temps. Le sens de circulation dans les marchés est rétabli comme au printemps. Les espaces de restauration ou de dégustation et les buvettes sont interdits.

Les vestiaires collectifs sont fermés.

Le port du masque est étendu aux abords des crèches, des arrêts de bus et des gares routières.

Fermeture administrative de deux bars

Si les chiffres continuent à progresser, la préfète a expliqué qu'elle pourrait prendre de nouvelles mesures comme la fermeture anticipée des bars en début de soirée ou la fermeture des gymnases.

Par ailleurs, deux bars ardéchois qui ne respectaient pas les mesures barrière vont faire l'objet dès lundi d'une fermeture administrative de quinze jours. La préfecture leur reproche de n'avoir pas fait respecter un minimum d'espace entre les clients et de ne pas avoir porté le masque.