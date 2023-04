Ardèche : la région va salarier trois généralistes dans le département

La région Auvergne-Rhône-Alpes s' est dotée d'un GIP un groupement d'intérêt public pour pouvoir recruter et payer ces médecins généralistes. Deux départements se sont portés volontaires pour bénéficier de cette aide de la région, l'Ardèche et le cantal, mais eux aussi devront mettre la main à la poche pour financer l'arrivée de ces médecins. L'Ardéche a déjà identifié trois communes où un médecin pourra s'implanter : Ardoix, La Chapelle-sous-Aubenas et Saint-Marcel-d' Ardéche. Des secteurs où il manque cruellement de généralistes et avec des locaux disponibles.

Un tremplin

Ces médecins ne seront pas embauchés "à vie". Ils auront un CDD de deux ans, trois maximum et c'est justement ce qui a intéressé le conseil départemental. Pour Sandrine Genest la première vice présidente ardéchoise en charge de la santé "c'est comme une sorte de tremplin", charge aux collectivités locales de faire apprécier le territoire à ces professionnels de santé afin qu'ils aient envie de rester ensuite. Les postes seront proposés à mi-temps (moitié salariat moitié libéral par exemple) ou temps-plein en salariat. Là encore la région et le département s'adapteront aux souhaits des candidats. A la fin du CDD si le généraliste ne souhaite pas passer en libéral, il faudra alors que les collectivités locales le salarient, car la région ne paiera plus. Pour l'instant la ligne budgétaire régionale pour ces embauches de médecins est de 500 mille euros.

Dispositif accessible aux communautés de communes

Pour Laurence Fautra la vice-présidente chargée de la santé en Aura, ce sont bien sûr les départements qui sont "les partenaires privilégiés de la région au sein de ce GIP". Logique, car il faut une certaine "surface financière" pour assumer les dépenses importantes de ce co financement du salaire des généralistes et de l'entretien des locaux type centre de santé ou maison médicales. Mais l'élue précise aussi : "si des communautés de communes estiment pouvoir assumer la charge et veulent rejoindre " l'aventure " elles peuvent candidater". En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 70 % des territoires qui sont sous-doté en médecins, autrement dit en désert médical. Pour l'instant la région tente l'expérience avec des généralistes mais les élus n'excluent pas d'embaucher, plus tard, des médecins spécialistes là ou le besoin se fait sentir.