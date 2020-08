Ardèche : le téléthon s'invite dans les campings

Au camping de l'Esquiras à Vallon-Pont-d'Arc, tous les jeudis c'est concours de pétanque. Un concours un peu particulier cette semaine puisque pour y participer il faut mettre la main au porte-monnaie : deux euros. Et c'est pour la bonne cause : la somme ira à l'AFM, l'association française contre les myopathies.

On devait aller en ballade mais quand on a appris que c'était pour le téléthon, on est venu explique David, un vacancier.