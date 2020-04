Ardèche : les vacanciers mettent-ils en danger la population ?

Roland ne décolère pas. Cet agriculteur de Saint-Jean-Roure en Ardèche voit arriver des propriétaires de résidences secondaires qui selon lui ne respectent pas les règles de confinement.

Y en a qui sont arrivés de nuit à deux voitures. Ils étaient au moins huit et ils vont se balader durant la journée explique Roland, agriculteur à Saint-Jean-Roure.

Roland a peu pour lui-même, il est diabétique et pour sa famille.

Un phénomène qui ne semble pas massif en Ardèche

Le maire de Balazuc a bien remarqué que certaines résidences secondaires étaient désormais occupées. Mais il s'agit la plupart du temps de personnes qui sont arrivées juste avant le confinement et elles ne perturbent pas les règles de confinement de la commune.

Les policiers et les gendarmes ne constatent pas non plus une arrivée massive de vacanciers ou de propriétaires de résidences secondaires. La semaine dernière, le conducteur d'un camping car a été arrêté à Aubenas. Les deux occupants, ardéchois ont expliqué qu'ils allaient s'occuper d'une personne vulnérable et qu'ils ne souhaitaient pas dormir chez elle pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire.