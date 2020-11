Covid : même nombre de morts pendant la première et la deuxième vague en Ardèche

La préfecture de l'Ardèche et l'agence régionale de santé ont indiqué ce jeudi que le nombre de morts dus au covid a été le même durant la première et la deuxième vague.

228 décès au printemps, 227 depuis le premier septembre

La deuxième vague a été aussi meurtrière que la première en Ardèche. Entre le premier mars et le 30 août, 116 personnes sont décédées dans les hôpitaux d'Ardèche et 112 dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Depuis le premier septembre, 115 patients sont décédés dans les hôpitaux d'Ardèche et 112 dans les EHAPD. La mortalité a été plus concentrée sur la fin du mois d'octobre et le mois de novembre lors de la dernière vague.

Les indicateurs sont à la baisse

Il y a actuellement 212 personnes hospitalisées en raison de la covid en Ardèche dont 17 sont en réanimation. Ils étaient 252 le 15 novembre, il y a onze jours. Les indicateurs sont tous à la baisse : le taux d'incidence par exemple, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants est passé de 667 le premier novembre à 200 aujourd'hui.