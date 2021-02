Le préfet de l'Ardèche a annoncé que de nouveaux créneaux de vaccination sont ouverts en Ardèche. On peut y accéder via la plateforme sante.fr.

Ardèche : on peut à nouveau prendre rendez-vous pour la vaccination

Depuis ce jeudi, on peut à nouveau prendre rendez-vous pour une vaccination anti covid en Ardèche. Les rendez-vous avaient été bloqués en raison du trop grand nombre de demandes. le préfet assure que le nombre de doses livrées en France et donc en Ardèche va augmenter. Cette semaine, le département a reçu 4500 doses des trois vaccins (Pfizer, AstraZeneka et Moderna).

10 000 personnes en liste d'attente

L'Ardèche a ouvert une plateforme téléphonique qui a très vite été saturés avec impossibilité de donner des rendez-vous faute de doses suffisantes. Ces appels ont été notés et placés en liste d'attente. Aujourd'hui 10 000 noms y figurent. Deux-tiers des nouveaux créneaux ouverts ce jeudi vont permettre de rappeler une partie de ces personnes pour leur donner un rendez-vous. L'autre tiers des créneaux sera ouvert pour une inscription directe en ligne sur le site santé.fr.

Un taux d'incidence élevé

Le nombre de cas positif au covid pour 100 000 habitants reste élevé en Ardèche. Il est de 268 en Ardèche contre 207 au niveau national. Le préfet recommande de bien respecter les gestes barrières : on s'aperçoit que le nombre de cas contacts en Ardèche à partir d'un cas positif est très élevé ce qui tendrait à montrer que les gestes barrières ne sont pas appliqués avec rigueur.