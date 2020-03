Drôme-Ardèche : des EHPAD font appel à votre générosité

C'est le syndrome que redoutent les soignants des EHPAD. Un trop grand isolement peut entraîner une perte d'autonomie et dans ces cas-là il est très difficile de revenir en arrière. Or aujourd'hui dans de nombreux EHPAD, les résidents sont confinés dans leur chambre avec défense d'en sortir.

Un EHPAD du Sud Ardèche demande des radios et des télés

L'EHPAD "les châtaigniers" à Antraigues-sur-Volane accueille des résidents souvent en grande difficulté sociale. Or les chambres ne sont pas équipées de télés. La direction a donc décidé de faire appel à la générosité : les personnes qui habitent la région d'Aubenas peuvent faire don d'un poste de télé ou de radio pour égayer le quotidien des pensionnaires. La direction peut passer les chercher chez vous. Il suffit d'appeler le standard de l'EHPAD au 04 75 94 05 40. Et la générosité a fonctionné puisque l'établissement a récupéré dix postes de radios et six postes de télé.

Crayons de couleurs pour coloriage

L'EHPAD des Minimes à Bourg-de-Péage dans le même esprit a besoin de crayons de couleurs et de feutres. Si l'animatrice passe de chambre en chambre pour aider les résidents à joindre leur famille, ça ne suffit pas. Elle propose aussi des activités : parmi celles-ci le coloriage. Mais il manque des crayons de couleurs. La direction demande aussi des postes de télé et de radios. Vous pouvez joindre l'EHPAD des Minimes au 04 75 70 66 46.