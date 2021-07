Ardèche : une opération de vaccination contre le Covid-19 au Super U d'Alissas mercredi 7 juillet

Pour la deuxième fois en deux semaines, les autorités installent un centre de vaccination contre le Covid-19 éphémère dans un supermarché d'Ardèche. Cette fois, il sera installé dans le magasin super U d'Alissas mercredi 7 juillet, après une opération similaire au Super U d'Annonay le 30 juin. 112 personnes avaient été vaccinées ce jour-là.

Ce petit centre de vaccination sera ouvert de 9h à 12h puis de 13h à 19h. "Tout sera mis en place pour faire de ce supermarché un lieu adapté à la vaccination, avec un lieu d’attente, et deux tentes qui seront dédiées à l’accueil par le médecin et à l’acte de vaccination", explique la préfecture dans un communiqué. Ce type d'opération est destiné à "renforcer la capacité vaccinale du territoire et toucher le plus grand nombre d’Ardéchois."

En Ardèche, 48,77% de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid, c'est un peu en dessous de la moyenne nationale.