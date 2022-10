Ardèche : venir en aide aux aidants

La plateforme itinérante d'accompagnement et de répit des aidants de personnes âgées est opérationnelle en Ardèche. Elle regroupe des professionnels comme des psychologues, des aides soignantes ou des moniteurs éducateurs. Ils vont se déplacer à Privas, à la Voulte et à Aubenas à la rencontre des aidants.

Briser l'isolement

Un tiers des aidants décède avant la personne aidée, la plupart du temps épuisés parce qu'ils s'oublient. Ils oublient de s'occuper d'eux, de se soigner. C'est pour lutter contre ce syndrome qu'est créée cette plateforme.

Il va falloir dans un premier temps aller chercher les aidants. Nombre d'aidants ne se vivent pas ainsi. Ils ne sont pas des aidants mais un mari, une femme, pour qui il est normal de s'occuper du conjoint sans en mesurer toutes les conséquences. Ce sera le premier travail de l'équipe de la plateforme : trouver les aidants et les convaincre de prendre un peu de temps pour eux, avant l'épuisement.

Un moment pour parler

L'équipe de la plateforme de répit va proposer des rencontres entre aidants : se sentir moins seuls, échanger sur ce qu'ils font au quotidien, leur monter que, pas loin de chez eux, des personnes vivent la même chose qu'eux.

L'équipe pourra aussi soulager à domicile l'aidant qui a besoin d'un rendez-vous chez le médecin ou d'aller faire des courses.

Une fois par an, l'équipe va organiser une sortie de quelques jours avec l'aidant et l'aidé pour sortir du quotidien et vivre des choses ensemble sans ce lien d'assistant/assisté : le premier séjour est déjà programmé dans un camping de Vogüé équipé pour recevoir des personnes handicapées.