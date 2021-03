Ardennes : le dépistage du covid vire au fiasco dans une maternelle, les écoliers testés positifs par erreur

L'école maternelle de Sormonne (Ardennes) a bien ouvert ses portes ce jeudi matin, alors que la mairie se préparait à les laisser fermées. La faute, selon une information de nos confrères de La semaine des Ardennes, à une campagne de dépistage du coronavirus menée dans l'établissement mardi dernier. Lors de celle-ci, plusieurs enfants et membres du personnel ont été testés positifs puis contactés par la CPAM qui les a invité à se placer à l'isolement et à déclarer des cas contacts.

Erreur du laboratoire en votre faveur

Plusieurs parents d'élèves sont entrés en contact avec l'infirmière du village, "ce qui a du lui mettre le doute puisque les enfants censés être malades ne l'étaient pas", témoigne François Deneux, maire de Sormonne et président du syndicat scolaire local. Le doute s'est installé dans le village avant de remonter jusqu'à l'Agence Régionale de Santé puis au laboratoire d'analyses Bio Ard’Aisne. Celui-ci a reconnu avoir annoncé, par erreur, des résultats positifs pour l'ensemble des enfants, une enseignante et deux assistantes scolaires.

Informé, le maire et ses équipes ont alors contacté l'ensemble des personnes concernées pour les rassurer et leur annoncer le vrai résultat de leur dépistage : négatif. "C'était compliqué parce que toute la machine s'était mise en route, tout le monde avait été prévenu et on a du leur dire qu'il y avait eu une erreur et donc qu'ils n'étaient pas positifs. Au final c'est une bonne nouvelle, même si ça a engendré un petit vent de panique dans la commune", raconte François Deneux. L'élu n'a pas eu d'explications plus précises sur l'erreur du laboratoire et invite tout de même les personnes à réaliser un nouveau test pour lever totalement le doute.