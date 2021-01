Ardennes : où se faire vacciner à partir du 18 janvier ?

Les personnes âgées de plus 75 ans et qui vivent à domicile pourront se faire vacciner à partir de ce lundi 18 janvier. Dans les Ardennes, elles auront le choix entre sept centres de vaccination différents. France Bleu Champagne-Ardenne fait le point.

Une nouvelle tranche de la population entre dans la stratégie de vaccination du gouvernement. Plus rapide que prévu, les personnes âgées de plus de 75 ans (hors Ehpads) auront la possibilité de se faire vacciner dès lundi 18 janvier. Au moins sept centres seront ouverts dans les Ardennes pour accueillir ceux qui le souhaitent.

Cinq "gros centres" de vaccination

Il y a d'abord les cinq points centraux ciblés par l'Agence régionale de santé. En tête de liste, les hôpitaux de Charleville-Mézières et Vouziers, qui accueillent déjà depuis plusieurs jours les professionnels de santé de plus de 50 ans. Les deux établissements seront accessibles pour la nouvelle cible de la campagne la semaine prochaine.

Les centres hospitaliers de Fumay, Rethel et Sedan complètent la liste. Ils seront d'ailleurs ouverts pour la vaccination des soignants à partir de ce mercredi 13 et jeudi 14 janvier.

La vaccination à domicile ?

Pour un maillage territorial plus complet, l'Agence régionale de santé annonce aussi l'ouverture de deux "micro-centres" dans le département des Ardennes, aux maisons de santé des communes de Mouzon et Signy-le-Petit. L'objectif de l'ARS est d'ouvrir encore plus de centres de vaccination dans les semaines à venir.

Enfin, pour les personnes âgées de plus de 75 ans et qui ne peuvent pas se déplacer dans l'un des centres ardennais, l'Agence régionale de santé étudie la possibilité d'une vaccination à domicile.