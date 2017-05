Ardentes : la commune cherche un médecin dans un clip-vidéo

La commune d'Ardentes, dans l'Indre, cherche un ou deux nouveaux médecins. L'équipe municipale a conçu un clip pour promouvoir la ville. La vidéo a déjà été consultée plus de 25.000 fois en quinze jours.

La vidéo a déjà été partagée plus de 1.300 fois sur Facebook depuis sa mise en ligne, il y a deux semaines. La municipalité d'Ardentes s'est creusée la tête pour attirer des nouveaux médecins : elle a "tourné" un clip de 45 secondes, partagé sur les réseaux sociaux.

Deux nouveaux médecins espérés

Ardentes dispose d'une maison de santé, mais la commune manque de médecins généralistes. Dans ce gros village de presque 4.000 habitants, il n'y a qu'un seul médecin traitant. "Actuellement, nous avons la chance d'avoir un médecin qui a pallié à nombreux départs de médecins généralistes", explique Sandrine Rondini, "mais elle ne peut pas faire face à la demande qui est vraiment très très forte de la part des habitants d'Ardentes, et des communes aux alentours". L'adjointe au maire s'est donc lancée dans la conception de cette vidéo pour attirer un, voire deux médecins.

Capture d'écran. © Radio France - Justine DINCHER

25.000 vues sur la vidéo

Sur les images, un personnage animé présente le village devant une photo des bords de l'Indre, du collège, de la médiathèque, et du cabinet médicale. La vidéo a été vue plus de 25.000 fois déjà, et partagée plus de 1.300 fois. "C'est un succès, on attend maintenant un coup de fil", ironise l'adjointe au maire. À Ardentes, la campagne de communication se poursuivra fin juin : une grande banderole d'annonce sera installée à l'entrée de la ville.